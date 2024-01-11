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Паранчук Валерий Николаевич
Паранчук Валерий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Мужской
Отец
Паранчук Николай
Мать
Паранчук (Божок) Анна Кирилловна
Дети
Не указаны
Добавил:
RC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Паранчук Николай
Мать:
Паранчук Анна Кирилловна
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