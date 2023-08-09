Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Богомаз Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно