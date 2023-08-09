Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Богомаз Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно