Кончаков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКончаков Яков

Кончаков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1949

Дочь: Матросова Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Романова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Романова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Романова .

Смерть
Неизвестно