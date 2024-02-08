Гофман Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1971
Отец: Гофман Виктор Яковлевич
Мать: Гофман Любовь Николаевна
Бракосочетание
29.02.1996
Жена: Гофман Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1996
Дочь: Пичуева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.04.1997
Сын: Гофман Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.2003
Дочь: Гофман Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна
Развод
30.12.2022
Жена: Гофман Галина Николаевна