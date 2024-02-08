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Гофман Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1971

Отец: Гофман Виктор Яковлевич

Мать: Гофман Любовь Николаевна

Бракосочетание
29.02.1996

Жена: Гофман Галина Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1996

Дочь: Пичуева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.04.1997

Сын: Гофман Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.2003

Дочь: Гофман Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Гофман Галина Николаевна

Развод
30.12.2022

Жена: Гофман Галина Николаевна

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