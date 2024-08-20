Лысенко-Петренко (Щербакова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко (Щербакова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Звенигородка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигородка, Черкаська область
Бракосочетание
13.01.1857

Муж: Лысенко-Петренко Петр Ипполитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.11.1858

Сын: Лысенко-Петренко Филипп Петрович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Петр Ипполитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9X-3?i=451&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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