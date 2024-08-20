Лысенко-Петренко (Щербакова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1857
Рождение ребёнка
12.11.1858
Сын: Лысенко-Петренко Филипп Петрович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Петр Ипполитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9X-3?i=451&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно