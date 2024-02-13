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Русинова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русинов Илья Федорович

Рождение ребёнка
04.12.1936

Дочь: Зюзина (Русинова) Галина Ильинична

Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1939

Сын: Русинов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1941

Дочь: Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1944

Дочь: Русинова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Русинов Валерий Ильич

Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович

Смерть
Неизвестно

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