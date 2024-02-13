Русинова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1936
Дочь: Зюзина (Русинова) Галина Ильинична
Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1939
Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1941
Дочь: Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1944
Дочь: Русинова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1953
Отец ребёнка: Русинов Илья Федорович
Смерть
Неизвестно