Кожбахтин Кудаш Основатель Уразовки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожбахтин Кудаш Основатель Уразовки

Место рождения

г.Темников Темниковского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1635 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Уразбахтеев Кужбахта

Мать: не указана

г.Темников Темниковского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Кудашев Умир

Мать ребёнка: не указана

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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