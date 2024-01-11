Кожбахтин Кудаш Основатель Уразовки
Место рожденияг.Темников Темниковского уезда Тамбовской губернии
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Уразбахтеев Кужбахта
Мать: не указана
г.Темников Темниковского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Кудашев Умир
Мать ребёнка: не указана
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно