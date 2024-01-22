(Шулыгина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
?.08.1903
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно