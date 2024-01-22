(Шулыгина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шулыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
?.08.1903

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шулыгин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Иван Савельевич

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