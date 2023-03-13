Беликова (Толочкова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Толочкова) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1900

Дата смерти

30.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900

Отец: Беликов Егор Алексеевич

Мать: Беликова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Беликова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Колнина Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
07.10.1928

Сын: Беликов Иван Егорович

Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич

Смерть
30.10.1991
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