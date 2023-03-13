Беликова (Толочкова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1900
Дата смерти30.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Беликова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Колнина Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1928
Отец ребёнка: Беликов Егор Алексеевич
Смерть
30.10.1991