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Валиев Руслан Салаватович

Место рождения

г.Душанбе Р.Таджикистан

Дата рождения

29.12.1994

Дата смерти

24.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1994

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Валиева Марта Исмоиловна

г.Душанбе Р.Таджикистан
Смерть
24.09.2009
М.О. г. Воскресенск ст. Москворецкая
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
26.09.2009
М.О. г. Воскресенск ст. Москворецкая
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