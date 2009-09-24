Валиев Руслан Салаватович
Место рожденияг.Душанбе Р.Таджикистан
Дата рождения29.12.1994
Дата смерти24.09.2009
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Валиева Марта Исмоиловна
г.Душанбе Р.Таджикистан
Смерть
24.09.2009
М.О. г. Воскресенск ст. Москворецкая
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
26.09.2009
М.О. г. Воскресенск ст. Москворецкая