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Румянцев Николай Павлович

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.12.1903 ст.

Дата смерти

18.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1903 ст.

Отец: Румянцев Павел Михайлович

Мать: Румянцева Анна Алексеевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.182-183-184 (Рождение №-89м)
Крещение
06.12.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Чистов Василий Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Чистова Марфа Алексеевна - мещанская девица из д.Черменино, Архангельской волости
Смерть
18.07.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от поноса / дизентерия)
Похороны
20.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.138-139 (Умершие №-55м)
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