Румянцев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1903 ст.
Дата смерти18.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.182-183-184 (Рождение №-89м)
Крещение
06.12.1903 ст.
Крёстный отец: Чистов Василий Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Чистова Марфа Алексеевна - мещанская девица из д.Черменино, Архангельской волости
Смерть
18.07.1906 ст.
Ребёнок в 2 года (от поноса / дизентерия)
Похороны
20.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.138-139 (Умершие №-55м)