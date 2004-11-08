(Чанчикова) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чанчикова) Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2004

Отец: не указан

Мать: Чанчикова Любовь Павловна

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