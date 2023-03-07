Анисимова (Миклина) Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Анисимов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Анисимов Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно