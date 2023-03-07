Анисимова (Миклина) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Миклина) Марья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Анисимов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Анисимов Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Анисимов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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