Бакулина (Бакулина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Бакулин Тихон
Мать: Бакулина Синклитики́я
Бракосочетание
02.11.1873
Муж: Бакулин Мин
Рождение ребёнка
03.11.1886
Дочь: Аборина Матрена Минова
Отец ребёнка: Бакулин Мин
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно