Бакулина (Бакулина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Бакулина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Бакулин Тихон

Мать: Бакулина Синклитики́я

Бракосочетание
02.11.1873

Муж: Бакулин Мин

Рождение ребёнка
03.11.1886

Дочь: Аборина Матрена Минова

Отец ребёнка: Бакулин Мин

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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