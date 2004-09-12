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Поляков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1952

Дата смерти

12.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952

Отец: Поляков Михаил Карпович

Мать: Шишелевич Полина Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1976

Сын: Поляков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
03.08.1983

Дочь: Полякова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Степановна

Смерть
12.09.2004
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