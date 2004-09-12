Поляков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1952
Дата смерти12.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Рождение ребёнка
24.01.1976
Сын: Поляков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
03.08.1983
Дочь: Полякова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Степановна
Смерть
12.09.2004