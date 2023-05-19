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Игнатьев Альберт Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1960

Сын: Игнатьев Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Игнатьева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Честнова Татьяна Альбертовна

Мать ребёнка: Игнатьева Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно