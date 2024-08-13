Будюкина (Бабочкина) Елена Моисеевна
Место рожденияПружинки
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Будюкина (Будюкина) Авдотья Фолимоновна
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дедова (Будюкина) Марфа Фолимоновна
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Будюкина (Будюкина) Настастья Фолимоновна
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Будюкина (Будюкина) Акилина Фолимоновна
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Будюкин Метрофан Фолимонович
Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович