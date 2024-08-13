Будюкина (Бабочкина) Елена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будюкина (Бабочкина) Елена Моисеевна

Место рождения

Пружинки

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Власова (Будюкина) Федосья Филимоновна

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Будюкина (Будюкина) Авдотья Фолимоновна

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дедова (Будюкина) Марфа Фолимоновна

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Будюкина (Будюкина) Настастья Фолимоновна

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Будюкина (Будюкина) Акилина Фолимоновна

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Будюкин Метрофан Фолимонович

Отец ребёнка: Будюкин Фолимон Захарович

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