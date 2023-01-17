Оголихина (Долгополова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оголихина (Долгополова) Мария Михайловна

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Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1884 ст.

Муж: Оголихин Самсон Васильевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Оголихин Иван Самсонович

Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Оголихин Георгий Самсонович

Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.

Сын: Оголихин Михаил Самсонович

Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Оголихин Кронид Самсонович

Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1934
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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