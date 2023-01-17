Оголихина (Долгополова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Оголихин Георгий Самсонович
Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.
Сын: Оголихин Михаил Самсонович
Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Оголихин Кронид Самсонович
Отец ребёнка: Оголихин Самсон Васильевич
Смерть
1934