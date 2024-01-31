Фетисова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фетисова Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Фетисов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Фетисов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Владимир Александрович

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