Журавлев Семен (Порфирьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Журавлев Парфен
Мать: Журавлева Евдокия
Рождение ребёнка
После 1930
Сын: Журавлев Николай
Мать ребёнка: Прасковья Паша Пелагея
Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Паша Пелагея
Смерть
Неизвестно
Певек
Возможно в документах его отчество значится как Порфирьевич