Журавлев Семен (Порфирьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Семен (Порфирьевич)

Журавлев Семен (Порфирьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Журавлев Парфен

Мать: Журавлева Евдокия

Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Журавлев Николай

Мать ребёнка: Прасковья Паша Пелагея

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Паша Пелагея

Смерть
Неизвестно
Певек
Возможно в документах его отчество значится как Порфирьевич
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close