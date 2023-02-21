Боровкова Марфа Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Бородина Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Емельян
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Меньшая
Отец ребёнка: Боровков Емельян
Работа или профессия
Неизвестно