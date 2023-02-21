Боровкова Марфа Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Марфа Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Бородина Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Емельян

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Меньшая

Отец ребёнка: Боровков Емельян

Работа или профессия
Неизвестно
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