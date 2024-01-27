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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Андрей Игнатьевъ

Отец ребёнка: Игнатъ Афонасьевъ

Бракосочетание
До 1725 ст.

Муж: Игнатъ Афонасьевъ

Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Михаилъ Игнатьевъ

Отец ребёнка: Игнатъ Афонасьевъ

Смерть
До 1762
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