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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Андрей Игнатьевъ
Отец ребёнка: Игнатъ Афонасьевъ
Бракосочетание
До 1725 ст.
Муж: Игнатъ Афонасьевъ
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Михаилъ Игнатьевъ
Отец ребёнка: Игнатъ Афонасьевъ
Смерть
До 1762