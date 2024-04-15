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Алексей Алексеев

Место рождения

Дуброва

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Алексей Васильев

Мать: Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Щербаков Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Арина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Щербаков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Арина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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