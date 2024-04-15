Алексей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Алексей Васильев
Мать: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Щербаков Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Арина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Щербаков Василий Алексеев
Мать ребёнка: Арина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Алексеева
Смерть
Неизвестно