Горбунова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Горбунов Василий Семенович
Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Катерина Семенова
Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно