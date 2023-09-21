Горбунова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горбунов Василий Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Катерина Семенова

Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Федор Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Семен Андреев

Смерть
Неизвестно
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