Шушпанников Федот Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанников Федот Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Шушпанников Семен

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно