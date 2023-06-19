Мякотина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Мякотина Федосья Кириловна

Отец ребёнка: Мякотин Кирила Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1832 ст.

Дочь: Мякотина Стефанида Кириловна

Отец ребёнка: Мякотин Кирила Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотин Кирила Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область