Мякотина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Мякотина Федосья Кириловна
Отец ребёнка: Мякотин Кирила Никитич
Рождение ребёнка
10.11.1832 ст.
Дочь: Мякотина Стефанида Кириловна
Отец ребёнка: Мякотин Кирила Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно