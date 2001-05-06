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Медведева Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.11.1925

Дата смерти

06.05.2001

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1925

Отец: Медведев Дмитрий Григорьевич

Мать: Медведева Евдакия Николаевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Вышла замуж в село Молочные Дворы, Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Молочные Дворы, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Молочные Дворы, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Молочные Дворы, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Смерть
06.05.2001
Похоронена на Мещеринском кладбище.
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