Медведева Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1925
Дата смерти06.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1925
Вышла замуж в село Молочные Дворы, Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
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Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
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Смерть
06.05.2001
Похоронена на Мещеринском кладбище.