Удалова (Черных) Яна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Черных) Яна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1971 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1992

Отец: Черных Юрий

Мать: Черных Ольга Петровна

Рождение ребёнка
26.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан