Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Юля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юля