Алябушев Игнатий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Алябушева Пелагия Каллистратовна
Работа или профессия
Неизвестно
распорядитель гостиницы
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Член ревизионной комиссии Уфимского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям
Смерть
Неизвестно