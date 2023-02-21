Алябушев Игнатий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушев Игнатий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Алябушева Пелагия Каллистратовна

Работа или профессия
Неизвестно
распорядитель гостиницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябушева Пелагия Каллистратовна

Работа или профессия
Неизвестно
Член ревизионной комиссии Уфимского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям
Смерть
Неизвестно
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