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(Дольник) Екатерина Семеоновна
(Дольник) Екатерина Семеоновна
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Древо
Место рождения
Жукотки
, Чернігівська область
Дата рождения
18.01.1898
Пол
Женский
Отец
Дольник Семеон Трофимович
1869 г.р.
Мать
Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1898
Отец:
Дольник Семеон Трофимович
Мать:
Дольник Сигклитикия Иоанновна
Жукотки
, Чернігівська область
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