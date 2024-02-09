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(Дольник) Екатерина Семеоновна

Место рождения

Жукотки, Чернігівська область

Дата рождения

18.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1898

Отец: Дольник Семеон Трофимович

Мать: Дольник Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
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