Морозова (Колобова) Галина Николаевна 06.02.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозова (Колобова) Галина Николаевна

Автор
ОЗ
Зыкова О.

женский, родилась 06.02.1936, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

умерла 01.04.1998, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Отец
Колобов Николай Федорович27.11.1891 г.р.
Мать
Колобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна21.09.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936

Отец: Колобов Николай Федорович

Мать: Колобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Смерть
01.04.1998
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

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