Морозова (Колобова) Галина Николаевна
женский, родилась 06.02.1936, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
умерла 01.04.1998, Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
ОтецКолобов Николай Федорович27.11.1891 г.р.
МатьКолобова (Крылатова) Елизавета (Елисафета) Евфимовна21.09.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.04.1998