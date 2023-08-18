(Ложкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ложкин Петр
Мать: Ложкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван
Малмыжский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярёв Иван
Смерть
Неизвестно