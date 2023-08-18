(Ложкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ложкина) Анна

(Ложкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Петр

Мать: Ложкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван

Малмыжский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Иван

Смерть
Неизвестно