Турусов Дмитрий Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турусова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турусова Галина Михайловна
Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982