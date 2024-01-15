Турусов Дмитрий Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Мать: Турусова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турусова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турусова Галина Михайловна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусова Галина Михайловна

Смерть
1982
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