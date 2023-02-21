Спирин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932
Отец: Спирин Иван Васильевич
Мать: Спирина Лидия
Рождение ребёнка
13.08.1958
Дочь: Гудясова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Спирина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1963
Сын: Спирин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Спирина Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно