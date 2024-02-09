Лапшин Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
23.07.1876
Сын: Лапшин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно