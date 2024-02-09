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Лапшин Василий Семенович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Лапшин Семен Михайлович

Мать: Лапшина Александра Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.07.1876

Сын: Лапшин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лапшин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лапшина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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