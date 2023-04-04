Попова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1880

Сын: Попов Яков Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1882

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Попов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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