Матросов Талгат Абдрахманович
Место рожденияс.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Дата рождения10.04.1924
Дата смерти08.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
08.01.1950
с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Матросов Талгат Абдрахманович Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 (__.__.1924) Место рождения: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое О... Показать все
Смерть
08.04.1990
Причина смерти: онкология