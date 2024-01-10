Матросов Талгат Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Талгат Абдрахманович

Место рождения

с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области

Дата рождения

10.04.1924

Дата смерти

08.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
08.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матросова Накия Ибрагимовна

с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матросова Накия Ибрагимовна

с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матросова Накия Ибрагимовна

с.Елховое Озеро(Кәшә) Цильнинского района Ульяновской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Накия Ибрагимовна

Военная награда
Неизвестно
Матросов Талгат Абдрахманович Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 (__.__.1924) Место рождения: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елховое О... Показать все
Смерть
08.04.1990
Причина смерти: онкология
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