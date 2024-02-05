Ивлиев Кирилл Тимофеевич
Место рожденияд. Кондаково Меленковского района
Дата рождения09.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.06.1877
Отец: Тимофей Власов
Мать: Федосья Иванова
д. Кондаково Меленковского района
Крещение
10.06.1877
Казанская церковь села Денятино
Восприемники: той же деревни крестьянин Влас Евмениев и крестьянская девица Матрона Иванова
Бракосочетание
08.?.1895
Жена: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1896
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1899
Сын: Ивлиев Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1905
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1907
Дочь: Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1910
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
12.08.1912
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1914
Сын: Власов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково Меленковского района
Рождение ребёнка
18.11.1917
Дочь: Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно