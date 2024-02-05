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Ивлиев Кирилл Тимофеевич

Место рождения

д. Кондаково Меленковского района

Дата рождения

09.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1877

Отец: Тимофей Власов

Мать: Федосья Иванова

д. Кондаково Меленковского района
Крещение
10.06.1877
Казанская церковь села Денятино
Восприемники: той же деревни крестьянин Влас Евмениев и крестьянская девица Матрона Иванова
Бракосочетание
08.?.1895

Жена: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1896

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1899

Сын: Ивлиев Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1905

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1907

Дочь: Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Власов Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Ивлиев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1914

Сын: Власов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково Меленковского района
Рождение ребёнка
18.11.1917

Дочь: Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлиев Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
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