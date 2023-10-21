Едрёнкина Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдрёнкина Анисья Ивановна

Едрёнкина Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Едрёнкин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Едрёнкин Феодор Прокопьевич

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Едрёнкин Феодор Прокопьевич

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Феодор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close