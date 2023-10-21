Едрёнкина Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Едрёнкин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Едрёнкин Феодор Прокопьевич
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
?.07.1857
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Едрёнкин Феодор Прокопьевич
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд