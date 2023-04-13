Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кривяшов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кривяшов Павел Андреев

Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кривяшов Александр Андреев

Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривяшов Андрей Николаев

Смерть
Неизвестно
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