Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кривяшов Александр Андреев
Отец ребёнка: Кривяшов Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно