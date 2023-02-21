Гирчев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирчев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирчев Иван

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гирчева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирчева Анна

Смерть
Неизвестно
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