Гирчев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирчев Иван
Мать ребёнка: Гирчева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гирчева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гирчева Анна
Смерть
Неизвестно