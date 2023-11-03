Баянова (Волкова) Авдотья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баянова (Волкова) Авдотья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Баянов Осип Иванов

Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Баянов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Баянов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Баянов Иов Иванов

Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баянов Иван Никитин

Усламинской слободы с. Малышкина крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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