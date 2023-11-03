Баянова (Волкова) Авдотья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Баянов Осип Иванов
Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Баянов Матвей Иванов
Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Баянов Иов Иванов
Отец ребёнка: Баянов Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баянов Иван Никитин
Усламинской слободы с. Малышкина крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно