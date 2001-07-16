Штейников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейников Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1958

Дата смерти

16.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1983

Сын: Штейников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Князева Светлана Николаевна

Назарово
Рождение ребёнка
08.09.1989

Сын: Штейников Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Князева Светлана Николаевна

Назарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Светлана Николаевна

Смерть
16.07.2001
Назарово
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