Штейников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1958
Дата смерти16.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1983
Мать ребёнка: Князева Светлана Николаевна
Назарово
Рождение ребёнка
08.09.1989
Мать ребёнка: Князева Светлана Николаевна
Назарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2001
Назарово