Девятов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Девятов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Девятова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
25.02.1937
Сын: Девятов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно