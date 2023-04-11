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Девятов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Девятов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Девятова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
25.02.1937

Сын: Девятов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно
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