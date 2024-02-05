Насыров Фарид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Курбанова Фарида
Мать ребёнка: Насырова Адья
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
10.05.1957
г.Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насырова Адья
Смерть
Неизвестно