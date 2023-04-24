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Бакулин Емельян Григорьев

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бакулин Григорий Степанов

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бакулин Киприян Емельянов

Мать ребёнка: Бакулина Варвара Прокопиева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Мавра Емельянова

Мать ребёнка: Бакулина Варвара Прокопиева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Варвара Прокопиева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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