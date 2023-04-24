Бакулин Емельян Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Бакулин Григорий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Бакулин Киприян Емельянов
Мать ребёнка: Бакулина Варвара Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Мавра Емельянова
Мать ребёнка: Бакулина Варвара Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762