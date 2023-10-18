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Наумов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Наумов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1941

Сын: Наумов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Владимир

Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Борис

Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Валерий

Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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