Наумов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Наумов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1941
Сын: Наумов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Владимир
Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Борис
Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Валерий
Мать ребёнка: Наумова Зинаида Яковлевна
Смерть
Неизвестно