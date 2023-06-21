Lundy Samueal — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lundy Samueal

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Lundy Samuel E W

Мать: Lundy Elizabeth

Смерть
Неизвестно