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Lundy Samueal
Lundy Samueal
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Lundy Samuel E W
1819 г.р.
Мать
Lundy (Williams) Elizabeth
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Lundy Samuel E W
Мать:
Lundy Elizabeth
Смерть
Неизвестно
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