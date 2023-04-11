Кипкеева Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкеева Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.?

Отец: Ляпустин Александр Васильевич

Мать: Ляпустина Рита

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